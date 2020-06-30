Наставник "ирисок" был удивлен вопросом от журналиста на пресс-конференции.
Люк Гарбатт, Getty Images
30 июня 2020, 21:59
Карло Анчелотти отвечал на вопросы журналистов, а один из них задал вопрос: "Могли бы вы что-то сказать о Люке Гарбатте, который ушел из клуба? Он пробыл все-таки здесь 11 лет. Почему он ушел?".
Для итальянского специалиста этот вопрос был весьма неожиданным, на что он ответил: "Кто?".
Позже Анчелотти добавил, что не знает, кто это и не может ничего сказать.
Люк Гарбатт находился в Эвертоне с 2009 года. За "ирисок" он отыграл всего лишь пять встреч, а после – отдавался исключительно в аренды.
В последний раз 27-летний футболист играл в Премьер-лиге за Эвертон в сезоне-2014/15.