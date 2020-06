Карло Анчелотти отвечал на вопросы журналистов, а один из них задал вопрос: "Могли бы вы что-то сказать о Люке Гарбатте, который ушел из клуба? Он пробыл все-таки здесь 11 лет. Почему он ушел?".

Для итальянского специалиста этот вопрос был весьма неожиданным, на что он ответил: "Кто?".

Позже Анчелотти добавил, что не знает, кто это и не может ничего сказать.

"Who?" 🤨



Carlo Ancelotti was taken by surprise when asked why Luke Garbutt was leaving Everton after 1⃣1⃣ years at the club...👀 pic.twitter.com/uQttkki2Lx