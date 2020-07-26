Англия

Подопечные Эдди Хау следующий сезон будут играть во втором дивизионе.

В 38-м туре Борнмут приложил все усилия, чтобы одолеть Эвертон и справился с этой задачей.

Однако было уже поздно — ничьей хватило Астон Вилле, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге. Борнмут отправился в Чемпионшип.

Эвертон – Борнмут 1:3

Голы: Мойзе Кин, 41 – Кинг, 13, Соланке, 45+1, Станислас, 80

Эвертон: Пикфорд – Коулман (Сидибе, 58), Майкл Кин, Брентвейт, Динь (Бэйнс, 70) – Андре Гомеш, Дэвис (Бернард, 70) – Уолкотт (Гордон, 58), Сигурдссон, Ришарлисон – Мойзе Кин (Калверт-Льюин, 70).

Борнмут: Рамсдейл – А. Смит, С. Кук, Келли, Рико – Брукс (Станислас, 64), Гослинг, Лерма, Кинг (Уилсон, 88) – Уилсон, Соланке (Биллинг, 64).

Предупрежден: Майкл Кин — …