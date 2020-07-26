Англия

"Шершни" не сумели обыграть соперника, который не имел турнирной мотивации.

Уотфорду было крайне важно набрать очки в матче 38-го тура АПЛ с Арсеналом, ведь "шершни" уступали Астон Вилле по разнице мячей, а Борнмут опережали только на три очка.

У Арсенала не было турнирной мотивации, но "канониры" наверняка не забыли, какими скандальными бывали их битвы с Уотфордом в последние годы (привет Трою Дини с его "яйцами").

Пьер-Эмерик Обамеянг оформил Дубль и отдал ассист на Кирана Тирни, который и сам ассистировал габонцу. У "шершней" отличились вышеупомянутый Дини и экс-игрок Арсенала Дэнни Уэлбек – 3:2 в пользу "канониров".

В совокупности с остальными результатами тура это отправило сменивший трех тренеров по ходу этого сезона Уотфорд не просто на 19-е место, но и в Чемпионшип. Найджел Пирсон свой бонус размером в миллион фунтов не получит.

Арсенал – Уотфорд 3:2

Голы: Обамеянг, 5 (с пенальти), 33, Тирни, 24 – Дини, 43 (с пенальти), Уэлбек, 66

Арсенал: Мартинес – Мейтленд-Найлз, Холдинг, Давид Луис, Тирни – Себальос (Нельсон, 72), Джака – Пепе (Торрейра, 72), Уиллок (Колашинац, 57), Обамеянг – Ляказетт (Нкетиа, 57).

Уотфорд: Фостер – Фемения (Мариапа, 45+3), Доусон, Кабаселе, Масина – Сарр, Хьюз (Чалоба, 81), Дукуре (Клеверди, 81), Перейра (Педру, 87) – Уэлбек, Дини.

Предупреждения: Джака, Холдинг, Мартинес — Перейра, Хьюз, Доусон