Англия

Голкипер Манчестер Сити больше всех в лиге провел "сухих" матчей.

Завершился заключительный, 38-й тур английской Премьер-лиги и стал известен обладатель "Золотой перчатки".

Им стал Эдерсон (Манчестер Сити), на счету которого 16 матчей без пропущенных голов.

На второй строчке расположился Ник Поуп (Бернли) – 15 игр на "ноль".

Третье место поделили сразу несколько голкиперов: Давид Де Хеа, Руй Патрисиу, Дин Хендерсон, Алиссон и Каспер Шмайхель – по 13.

Ранее сообщалось, что одноклубник Эдерсона Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ в сезоне-2019/20.