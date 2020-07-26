Голкипер Манчестер Сити больше всех в лиге провел "сухих" матчей.
Эдерсон (справа), Getty Images
26 июля 2020, 21:19
Завершился заключительный, 38-й тур английской Премьер-лиги и стал известен обладатель "Золотой перчатки".
Им стал Эдерсон (Манчестер Сити), на счету которого 16 матчей без пропущенных голов.
На второй строчке расположился Ник Поуп (Бернли) – 15 игр на "ноль".
Третье место поделили сразу несколько голкиперов: Давид Де Хеа, Руй Патрисиу, Дин Хендерсон, Алиссон и Каспер Шмайхель – по 13.
Ранее сообщалось, что одноклубник Эдерсона Кевин де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ в сезоне-2019/20.