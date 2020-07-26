Вратарь Аякса высоко оценивается со стороны руководства "синих".
АНДРЕ ОНАНА, GETTY IMAGES
26 июля 2020, 23:59
Челси окончательно потерял веру в Кепу Аррисабалагу.
Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, в последнее время "синие" ведут активные переговоры с представителями Андре Онана.
24-летний футболист является наиболее реалистичным вариантом на усиление позиции первого номера.
При этом, Онана будет доступен всего за 30 миллионов евро.
Отметим, что на заключительный матч сезона в АПЛ Кепа оказался на скамейке для запасных из-за невразумительной игры в прошлых турах.