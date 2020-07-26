Англия

Вратарь Аякса высоко оценивается со стороны руководства "синих".

Челси окончательно потерял веру в Кепу Аррисабалагу.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, в последнее время "синие" ведут активные переговоры с представителями Андре Онана.

24-летний футболист является наиболее реалистичным вариантом на усиление позиции первого номера.

При этом, Онана будет доступен всего за 30 миллионов евро.

Отметим, что на заключительный матч сезона в АПЛ Кепа оказался на скамейке для запасных из-за невразумительной игры в прошлых турах.