Украинец забитым мячом принес Вест Хэму ничью в заключительном туре.
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27 июля 2020, 00:39
В рамках 38-го тура АПЛ Вест Хэм принимал Астон Виллу на своем поле.
"Молотобойцы" ушли от поражения благодаря голу от 30-летнего украинца на 86-й минуте матча.
Обзор матча:
Вест Хэм – Астон Вилла 1:1
Голы: Ярмоленко, 86 — Грилиш, 84
Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Джонсон – Соучек, Райс – Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл, Форнальс (Лансини, 67) – Антонио (Алле, 46).
Астон Вилла: Рейна – Гилберт (Хаус, 76), Конса, Мингс, Таргетт – Дуглас Луис – Трезеге (Эль-Гази, 90), Макгинн, Хурихейн (Накамба, 76), Грилиш – Саматта (Дэвис, 67).
Предупреждения: Антонио, Фредерикс – Саматта.