Команда Клоппа успешно завершила сезон.
Игроки Ливерпуля, getty images
27 июля 2020, 06:56
В заключительном туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде добыл волевую победу над Ньюкаслом (3:1).
"Красные", которые еще несколько туров ранее оформили чемпионство, в поединке против "сорок" сумели установить ряд личных клубных рекордов.
Мерсисайдцы добыли за 38 туров 99 очков, что стало лучшим достижением в истории Ливерпуля в АПЛ. Также команда одержала победу в 14 выездных матчах чемпионата, побив собственный рекорд.
Кроме того, "красные" в матче против Ньюкасла отметились и антирекордом, пропустив самый быстрый гол в своей истории в АПЛ.