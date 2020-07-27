Англия

Команда Клоппа успешно завершила сезон.

В заключительном туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде добыл волевую победу над Ньюкаслом (3:1).

"Красные", которые еще несколько туров ранее оформили чемпионство, в поединке против "сорок" сумели установить ряд личных клубных рекордов.

Мерсисайдцы добыли за 38 туров 99 очков, что стало лучшим достижением в истории Ливерпуля в АПЛ. Также команда одержала победу в 14 выездных матчах чемпионата, побив собственный рекорд.

Кроме того, "красные" в матче против Ньюкасла отметились и антирекордом, пропустив самый быстрый гол в своей истории в АПЛ.