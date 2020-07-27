Англия

Бельгиец завершил свои восьмилетние выступления за "шпор".

Центральный защитник Тоттенхэма Ян Вертонген в ближайшее время покинет расположение "шпор" и присоединится к другой команде в качестве свободного агента.

Кроме того, команду покидает и голкипер Мишель Ворм. Уход бельгийского футболиста, который провел в лондонском клубе восемь лет, подтвердили ряд футболистов Тоттенхэма, среди которых и Тоби Альдервейрельд.

"Грустно видеть, как эти два замечательных парня покидают клуб, Отличные игроки, и еще лучше люди. Мы поделились бесчисленными моментами, которые я никогда не забуду. Желаю вам всего наилучшего в ваших следующих шагах. Остаемся на связи", — написал Альдервейрельд в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Вертонгена, вероятнее всего, будет Рома.