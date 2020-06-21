Италия

Римляне хотят подписать защитника Тоттенхэма.

Рома включилась в борьбу за защитника Тоттенхэма Яна Верторгена, сообщает издание Il Messaggero.

"Волки" хотят подписать бельгийского центрбека на правах свободного агента и уже начали с ним переговоры. Руководство римского клуба предложило футболисту двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Вертонген согласовал условия сотрудничества с Интером.

Вертонген выступал в составе Тоттенхэма с 2012 года, перейдя из Аякса. В текущем сезоне 33-летний защитник провел 26 поединков в футболке "шпор", отличившись двумя голами и одним ассистом.