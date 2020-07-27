Англия

"Волки" который год делают ставку на иностранцев.

В заключительном туре английской Премьер-лиги Вулверхэмптон на выезде проиграл Челси, пропустив два безответных гола.

Примечательно, что в сезоне АПЛ "волки" забили 51 гол, и ни одного английского футболиста не отметилось взятием ворот соперника.

Ранее также были команды, в которых англичане не отмечались в течение сезона — это Фулхэм сезонов-01/02 и 2005/06, Арсенал в 2006/07 и Сток Сити в 2015/16 годах.

Ранее сообщалось, что "волки" планируют в межсезонье побороться за защитника Ювентуса Мериха Демирала.