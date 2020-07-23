Английские клубы хотят подписать турецкого центрбека.
Мерих Демирал, Getty Images
23 июля 2020, 10:42
Защитник Ювентуса Мерих Демирал попал в сферу интересов Лестера и Вулверхэмптона, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
Английские клубы намерен укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить турецкого центрбека.
Ювентус не планирует расставаться с Демиралом и ранее отклонял предложения по нему в размере 30 миллионов евро. Действующий контракт защитника с туринским клубом рассчитан до июня 20224 года.
В этом сезоне 22-летний игрок провел 7 поединков в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Вулверхэм также заинтересован в подписании защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо.