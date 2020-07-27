Англия

Хавбек вскоре присоединиться к "чайкам".

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана, который покинет "красных" в статусе свободного агента, проходит медобследование в Брайтоне, сообщает журналист Джон Перси.

По данным источника, в случае успешного обследования, английский футболист подпишет с "чайками" трехлетний контракт.

Лаллана выступал в составе Ливерпуля с 2014 года, перейдя из Саутгемптона за 31 миллион евро. В этом сезоне полузащитник провел 22 поединка в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами