Англия

"Красные дьяволы" сделали попытку заполучить 20-летнего вингера.

После того, как Манчестер Юнайтед квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон, клуб обратился в Боруссию Дортмунд с предложением по Джейдону Санчо.

Как сообщает Bild, "красные дьяволы" предложили "шмелям" 98 миллионов евро за 20-летнего полузащитника. Руководство дортмундской команды ответило отказом.

Сообщается, что Боруссия хочет выручить за своего футболиста 120 миллионов. Ожидается, что Манчестер Юнайтед вернется с новым предложением.

Санчо пополнил состав Дортмунда летом 2017 года, перейдя из Манчестер Сити за ориентировочно восемь миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В завершившемся сезоне в Бундеслиге Джейдон отыграл 32 игры: на его счету 17 голов и 16 результативных передач.