"Красные дьяволы" сделали попытку заполучить 20-летнего вингера.
ДЖЕЙДОН САНЧО, GETTY IMAGES
27 июля 2020, 15:39
После того, как Манчестер Юнайтед квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон, клуб обратился в Боруссию Дортмунд с предложением по Джейдону Санчо.
Как сообщает Bild, "красные дьяволы" предложили "шмелям" 98 миллионов евро за 20-летнего полузащитника. Руководство дортмундской команды ответило отказом.
Сообщается, что Боруссия хочет выручить за своего футболиста 120 миллионов. Ожидается, что Манчестер Юнайтед вернется с новым предложением.
Санчо пополнил состав Дортмунда летом 2017 года, перейдя из Манчестер Сити за ориентировочно восемь миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
В завершившемся сезоне в Бундеслиге Джейдон отыграл 32 игры: на его счету 17 голов и 16 результативных передач.