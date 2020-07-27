Англия

Французский защитник возвращается в Монако.

Эвертон попрощался с правым защитником Джибрилем Сидибе, выступавшим за "ирисок" на правах аренды. Клуб из Ливерпуля решил не выкупать права на француза.

"Всего наилучшего в дальнейшей карьере! Спасибо за силы, приложенные во время выступлений за нас на правах аренды", — заявил Эвертон в Твиттере.

Защитник, которому 29 июля исполнится 28 лет, присоединился к Эвертону прошлым летом, перейдя из Монако на правах годичной аренды. Он провел 28 матчей за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, отметившись пятью ассистами.

Эвертону приписывают интерес к экс-защитнику Челси Браниславу Ивановичу, способному сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны.