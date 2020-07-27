Англия

Сербский нападающий получил почетную награду.

Александар Митрович выиграл Золотую бутсу Чемпионшипа, отметившись 26 голами, сообщает официальный сайт Фулхэма.

"Это большая честь. Это значит, что я хорошо выполнил свою работу в этом сезоне, поэтому я доволен собой.

Конечно, я хочу поблагодарить моих товарищей по команде и менеджера, всех в клубе, кто помог мне выиграть награду. Я хочу сказать большое спасибо, потому что без них я бы не добился этого", — заявил серб.

Напомним, что в зимнее трансферное окно нападающий привлек интерес Тоттенхэма.