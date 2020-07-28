Переход полузащитник в АПЛ далек от завершения.
Томас Партей, getty images
28 июля 2020, 10:29
Арсенал не хочет платить сумму отступных за Томаса Партея и пытается как-то снизить цену на полузащитника.
Так, "канониры" готовы предложить 25 миллионов евро и одного игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо, но о ком идет речь неизвестно.
Тем не менее, "матрасники" собираются отпустить Партея только за клаусулу — 50 миллионов евро.
Напомним, что полузащитник также может продлить соглашение с мадридским клубом.