Англия

Переход полузащитник в АПЛ далек от завершения.

Арсенал не хочет платить сумму отступных за Томаса Партея и пытается как-то снизить цену на полузащитника.

Так, "канониры" готовы предложить 25 миллионов евро и одного игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо, но о ком идет речь неизвестно.

Тем не менее, "матрасники" собираются отпустить Партея только за клаусулу — 50 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник также может продлить соглашение с мадридским клубом.