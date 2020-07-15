Испания

Похоже, ганский полузащитник останется на Ванда Метрополитано.

Хавбек Атлетико Томас Партей близок к подписанию нового контракта с "матрасниками", утверждает GhanaSoccernet.

По новому соглашению Томас будет зарабатывать вдвое больше нынешних 75 тысяч евро в неделю. Также его отступные вырастут с 50 до 100 млн евро.

Ганец присоединился к Атлетико в 2011 году. Он уходил в аренду в Мальорку и Альмерию, но в 2015 году дебютировал за первую команду "матрасников". Томас провел 183 матча за клуб, 87 из которых – за последние два сезона.

За два тура до финиша "матрасники" занимают третье место в чемпионате, опережая Севилью по дополнительным показателям. Команда уже гарантировала себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Чаще всего интерес к Томасу приписывали Арсеналу. В качестве альтернативы лондонцы рассматривают Данилу Перейру из Порту.