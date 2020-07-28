Англия

Полузащитник "молотобойцев" хочет присоединиться к коллективу Фрэнка Лампарда.

Деклан Райс заинтересован в переходе в Челси, сообщает журналист Дункан Каслс.

По его информации, 21-летний футболист попросил руководство Вест Хэма отпустить его в состав "синих".

Примечательно, что Райс является воспитанником Челси – он находился в клубе до 14 лет, после чего перешел в академию Вест Хэма.

В сезоне-2019/20 21-летний футболист провел 38 игр: на его счету один гол и четыре результативные передачи.