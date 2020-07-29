Англия

Моуриньо хочет видеть хорвата в команде.

Крайний полузащитник Интера Иван Перишич, который проводит сезон в аренде в Баварии, попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо лично заинтересован в приобретении футболиста, и попросил руководство поработать над трансфером.

Отмечается, что Интер не станет препятствовать уходу хорвата, если лондонский клуб заплатит за 31-летнего игрока 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" могут использовать Перишича в качестве части сделки по покупке Алексиса Санчеса.