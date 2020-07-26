Италия

Чтобы удержать Алексиса Санчеса, Интер предложил Манчестер Юнайтед Ивана Перишича.

Интер предложил Манчестер Юнайтед еще один вариант, при котором арендованный у англичан Алексис Санчес останется в Италии — сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

МЮ хочет получить за чилийского нападающего 20 миллионов евро и, кроме того, настаивает на возвращении Санчеса в Манчестер по окончании чемпионата Италии, как это прописано в арендном соглашении.

Интер же хочет, чтобы Алексис остался в команде и на матчи Лиги Европы в августе, где "змеям" предстоит в 1/8 встретиться с Хетафе, да и не горит желанием платить всю сумму деньгами.

Именно поэтому для "нерадзурри" идеальным вариантом стал бы обмен Санчеса на Перишича, которого Интер отдавал в аренду в Баварию, но баварцы не стали выкупать хорвата. Реакция манкунианцев на такой вариант пока неизвестна.