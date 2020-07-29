Англия

Похоже, бельгиец знает, где продолжит карьеру.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген, который покинет клуб в качестве свободного агента, поделился своими мыслями о своей будущей команде.

"Вероятно, это произойдет раньше, чем позже. Я рассматриваю варианты и сделаю хороший выбор".

"Очевидно, что сейчас это трансферное окно длиннее, чем в прошлом году, поэтому есть немного времени, чтобы оценить лучший вариант. Все будет зависеть от предложений. У меня есть некоторый план насчет будущей команды в голове, и мы посмотрим, удастся это реализовать или нет", — сказал Вертонген talkSPORT.

Ранее сообщалось, что в услугах бельгийского футболиста заинтересованы клубы из Серии А. Отмечалось, что в гонку за игроком может вступить Фиорентина.