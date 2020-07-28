Италия

Экс-защитник Тоттенхэма Ян Вертонген нарасхват в Серии А.

Ян Вертонген заинтересовал еще одного представителя Серии А: Фиорентину, которая намерена побороться за него с Интером, Ромой и Наполи — сообщает Tuttomercatoweb.

В понедельник, 27 июля, бельгийский защитник, чей контракт с Тоттенхэмом завершился, получил статус свободного агента и является "лакомым кусочком" для итальянских клубов.

Фиорентина пока изучает информацию о переговорах представителей Вертонгена с конкурентами и намерена предложить ветерану более выгодные условия личного контракта.

33-летний защитник национальной сборной Бельгии (118 матчей, 9 голов) ранее выступал за Аякс (220 матчей во всех турнирах, 28 голов), Валвейк (аренда, 13, 3) и Тоттенхэм (315, 12).