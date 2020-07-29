Англия

Испанский специалист вернется к работе в Англии.

Бывший главный тренер Мидлсбро и Ноттингем Форрест Айтор Каранка в ближайшее время будет объявлен в качестве менеджера Бирмингема, сообщает BBC.

В команде из Чемпионшипа 46-летний специалист заменит Пепа Клотета, а руководство уже практически завершило переговоры с испанским специалистом.

Напомним, помимо работы с Мидлсбро и Ноттингемом, Каранка известен в качестве ассистента Жозе Моуриньо в Реале в период с 2010 по 2013 год.

В завершившемся сезоне Бирмингем занял 20-е место, набрав на 46 туров всего 50 очков.