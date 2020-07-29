Англия

"Манкунианцы" готовятся к прибытию вингера.

Руководство Манчестер Юнайтед уверено, что клубу удастся договорится с Боруссией Д о приобретении крайнего полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Sky Sports.

По данным источника, "манкунианцы" убавили свой интерес к хавбеку Астон Виллы Джеку Грилишу, и намерены кинуть все силы на приобретение вингера.

Отмечается, что Боруссия хочет получить за футболиста 120 миллионов евро. Юнайтед, в свою очередь, готов предложить 100 миллионов плюс 20 миллионов в виду бонусов.

Тем не менее, ранее СМИ сообщали, что Юнайтед все еще не начинал официальных переговоров по Санчо.