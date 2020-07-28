Англия

"Красные дьяволы" еще не начинали переговоры по англичанину.

Манчестер Юнайтед интересуется Джейдоном Санчо, но до сих пор не делал по нему трансферное предложение, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.

Источник также утверждает, что выход манкунинцев в Лигу чемпионов не станет катализатором для переговоров.

В завершившемся сезоне в Бундеслиге Джейдон отыграл 32 игры, отметившись 17 голами и 16 результативными передачами.

Напомним, ранее была информация о том, Боруссия Д отказалась продавать Санчо в Манчестер Юнайтед за 98 млн евро.