"Красные дьяволы" еще не начинали переговоры по англичанину.
Джейдон Санчо, getty images
28 июля 2020, 01:36
Манчестер Юнайтед интересуется Джейдоном Санчо, но до сих пор не делал по нему трансферное предложение, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.
Источник также утверждает, что выход манкунинцев в Лигу чемпионов не станет катализатором для переговоров.
В завершившемся сезоне в Бундеслиге Джейдон отыграл 32 игры, отметившись 17 голами и 16 результативными передачами.
Напомним, ранее была информация о том, Боруссия Д отказалась продавать Санчо в Манчестер Юнайтед за 98 млн евро.