Испанский полузащитник близок к переезду в английскую Премьер-лигу.
Ферран Торрес, getty images
29 июля 2020, 18:27
Манчестер Сити и Валенсия ведут переговоры по Феррану Торресу и уже договорились о цене, сообщает журналист Эктор Гомес.
"Горожане" заплатят за 20-летнего игрока, контракт которого с "летучими мышами" истекает летом 2021, 25 миллионов сразу и 10 в качестве бонусов.
Ферран Торрес провел в этом сезоне 44 поединка, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами.
Напомним, что также на испанского полузащитника претендует Ювентус, который уже начал переговоры.