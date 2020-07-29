Англия

Испанский полузащитник близок к переезду в английскую Премьер-лигу.

Манчестер Сити и Валенсия ведут переговоры по Феррану Торресу и уже договорились о цене, сообщает журналист Эктор Гомес.

"Горожане" заплатят за 20-летнего игрока, контракт которого с "летучими мышами" истекает летом 2021, 25 миллионов сразу и 10 в качестве бонусов.

Ферран Торрес провел в этом сезоне 44 поединка, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что также на испанского полузащитника претендует Ювентус, который уже начал переговоры.