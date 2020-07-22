Германия

Немецкий клуб не устроила цена, да и сам футболист хочет в Ман Сити.

Дортмундская Боруссия вычеркнула Феррана Торреса из списка потенциальных замен для Джейдона Санчо, утверждает Bild.

В Дортмунде посчитали, что Ферран недостаточно опасен в атаке, чтобы платить за него 35-40 млн евро, которые просит Валенсия. Он забил только 6 голов в 44 матчах в этом сезоне.

Сам 20-летний футболист согласился перейти в Манчестер Сити. Его убедил принять это решение главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Торрес, способный сыграть на любом из флангов атаки, должен заменить в составе Сити Лероя Сане. Немец этим летом уже вернулся в Германию, заключив контракт с Баварией.