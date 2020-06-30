Италия

Туринский клуб хочет заполучить молодого вингера.

Ювентус продолжает предпринимать попытки усиления состава в летнее межсезонье.

Как сообщает ESPN, руководство "старой синьоры" уже обратилось к Валенсии с предложением по полузащитнику Феррану Торресу.

Действующий контракт Торреса с Валенсией истекает в 2021-м, и клубу наверняка придется продать его, чтобы не отпускать бесплатно через сезон. В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Наполи, Бавария, Боруссия Д и Ман Сити.

В текущем сезоне Торрес провел 40 поединков в футболке "летучих мышей", отличившись шестью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус также проявляет интерес к нападающему Вулверхэмптона Раулю Хименесу.