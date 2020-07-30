Англия

Ллойд Келли может оказаться на Энфилде.

Ливерпуль рассматривает вариант с приобретением у Борнмута защитника Ллойда Келли в будущее трансферное окно, сообщает The Express.

По данным источника, мерсисайдцы видят в 21-летнем английском футболисте потенциальную замену Деяну Ловрену, который ранее перебрался в Зенит.

К слову, Келли пропустил практически весь прошедший сезон из-за травм, сыграв за Борнмут в АПЛ всего восемь поединков.

Ранее о своих взаимоотношениях с футболистами команды рассказал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.