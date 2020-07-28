Англия

Главный тренер Ливерпуля рассказал о сложностях своей профессии.

Юрген Клопп принес Ливерпулю первое за 30 лет чемпионство, однако иногда немцу приходилось принимать сложные кадровые решения.

"У нас с игроками сложились действительно близкие отношения за эти годы. Но я люблю их больше, чем они меня!", — заявил Клопп официальному сайту "красных".

"Дело в том, что мне приходится принимать сложные решения. Это не то, что я люблю, но без этого никуда. Именно по данной причине я это делаю".

Юрген Клопп был назван тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров. Лучшим тренером в Чемпионшипе признали менеджера Лидса Марсело Бьелсу.