Англия

Чилиец Мануэль Пеллегрини будет тренировать "вердибланкос" в следующем сезоне.

Бетис отреагировал на слухи о том, что новый тренер команды Мануэль Пеллегрини уходит из-за денег в Китай. Сами "гелиополиты" якобы должны были назначить Хорди Кройффа.

Официальный твиттер Бетиса отреагировал на соответствующий твит эмодзи опровержения, а также добавил анимацию, на которой один герой говорит другому: "Ничего не знаю, похоже н а ложь".

Мануэль Пеллегрини стал тренером Бетиса в июле, сменив на этом посту уволенного Руби.