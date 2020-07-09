Чилиец стал новым главным тренером севильского клуба.
Мануэль Пеллегрини, Getty Images
09 июля 2020, 14:46
Мануэль Пеллегрини назначен на должность нового главного тренера Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Чилийский наставник поставил подпись под трехлетним контрактом с "вердибланкос" до июня 2023 года.
На этом посту Пеллегрини сменил Руби, который был отправлен в отставку в конце июня. Последним клубом 66-летнего специалиста на данный момент был Вест Хэм, которым он руководил с мая 2018-го по декабрь 2019-го.
На данный момент севильский клуб занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 41 очко после 35 туров.
Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис войдет в тренерский штаб Пеллегрини в Бетисе.