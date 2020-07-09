Испания

Чилиец стал новым главным тренером севильского клуба.

Мануэль Пеллегрини назначен на должность нового главного тренера Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Чилийский наставник поставил подпись под трехлетним контрактом с "вердибланкос" до июня 2023 года.

На этом посту Пеллегрини сменил Руби, который был отправлен в отставку в конце июня. Последним клубом 66-летнего специалиста на данный момент был Вест Хэм, которым он руководил с мая 2018-го по декабрь 2019-го.

На данный момент севильский клуб занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 41 очко после 35 туров.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис войдет в тренерский штаб Пеллегрини в Бетисе.