Испания

"Вердибланкос" расстались с наставником.

Руби уволен с поста главного тренера Бетиса, информирует официальный сайт испанского клуба.

Руководство "вердибланкос" было недовольно выступлениями команды под руководством наставника и решило расстаться с ним. Поводом для увольнения послужило поражение от Атлетика (0:1) в субботнем матче.

Руководить командой до конца сезона будет Алексис Трухильо, который ранее занимал пост спортивного директора.

На данный момент севильский клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице Примеры, имея в активе 34 пункта.

Ранее сообщалось, что Бетис договорился о новом контракте с нападающим Лореном Мороном.