"Вердибланкос" расстались с наставником.
Руби, Getty Images
21 июня 2020, 11:29
Руби уволен с поста главного тренера Бетиса, информирует официальный сайт испанского клуба.
Руководство "вердибланкос" было недовольно выступлениями команды под руководством наставника и решило расстаться с ним. Поводом для увольнения послужило поражение от Атлетика (0:1) в субботнем матче.
Руководить командой до конца сезона будет Алексис Трухильо, который ранее занимал пост спортивного директора.
На данный момент севильский клуб находится на 14-й строчке в турнирной таблице Примеры, имея в активе 34 пункта.
Ранее сообщалось, что Бетис договорился о новом контракте с нападающим Лореном Мороном.