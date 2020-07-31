Англия

Менеджер поразмышлял о жизни без испанца в команде.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что команде будет сложно играть без Давида Силвы, который вскоре покинет клуб.

"Подписать кого-либо с его методом, способом и качеством игры будет очень сложно, особенно зная его конкурентоспособность, а не только его качество".

"Его мастерство уникально и особенно, его способность двигаться в ограниченном пространстве невероятна. Что меня больше всего удивило, узнав его за эти четыре года вместе, так это его огромная конкурентоспособность, когда он на поле и вне поля", — сказал Гвардиола DAZN.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение в будущем ответном противостоянии с Реалом в Лиге чемпионов.