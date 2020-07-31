Англия

Француз и бразилец тренируются в общей группе Челси.

В финальном поединке Кубка Англии болельщиков ожидает лондонское дерби, в рамках которого Арсенал сойдется в противостоянии с Челси. Главный тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард рассказал о кадровой ситуации в преддверии этого матча.

"Нголо Канте и Виллиан тренируются в общей группе, и мы посмотрим, будут ли они готовы выйти в стартовом составе против Арсенала".

"У Рубена Лофтуса-Чика небольшая травма, которую он получил вчера, поэтому его появления на поле не стоит ожидать", — приводит слова Лампарда Sky Sports.

Отметим, что обладатель Кубка Англии в сезоне-2019/20 определится уже первого августа. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени. Главным арбитром встречи станет Энтони Тейлор.