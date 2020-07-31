Англия

Защитник Атлетико может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Хосе Мария Хименес привлек внимание клубов из чемпионата Англии, сообщает ESPN.

По информации источника, Челси и Манчестер Сити заинтересованы в услугах 25-летнего центрбека.

При этом, сделку будет тяжело осуществить: "матрасники" готовы продать его только за 109 миллионов фунтов – именно такая клаусула прописана в его контракте.

В сезоне-2019/20 Хименес провел 21 игру в Примере: он не отличился результативными действиями.