Англия

Серб рассказал о своих планах на будущее.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич заявил, что нацелен добиться наивысших наград в составе команды.

"Я лично хотел бы выиграть Премьер-лигу с Манчестер Юнайтед. Я думаю, что нашему клубу всегда нужно бороться за титул".

"Мы всегда должны стараться изо всех сил для этого клуба, что мы делаем в настоящее время, и я думаю, что мы не можем позволить ни одной команде выиграть лигу за семь или десять матчей до конца сезона. Поэтому мы должны бороться до конца".

"Конечно, у нас есть молодая команда, но это не может быть оправданием. Я думаю, что у этих молодых игроков уже было несколько сезонов, в которых они играли. Поэтому со следующего сезона мы должны бороться за титул", — сказал Матич Inside United.

Ранее сообщалось, что Юнайтед в трансферное окно может приобрести защитника Астон Виллы Тайрона Мингса.