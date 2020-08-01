Англия

Раян Аит-Нури может отправиться на серьезное повышение в возрасте 19 лет.

Перспективный левый защитник Анже Раян Аит-Нури в летнее трансферное окно может отправиться покорять английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Footmercato, в подписании 19-летнего француза заинтересованы Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, которые уже отправили свои запросы по молодому футболисту руководству Анже.

Тем не менее, манчестерские гранды — не единственные клубы, которые надеются оформить трансфер Аита-Нури. Среди заинтересованных сторон называются Атлетико, Кристал Пэлас, Вулверхэмптон, Лестер, Монако и ФК Париж.

Отмечается, что молодой фулбек должен стать рекордным трансфером в истории Анже. Еще в октябре прошлого года сообщалось об интересе к Раяну со стороны Ювентуса, однако дальше слухов дело пока не зашло.

В сезоне-2019/20 Раян Аит-Нури провел в рамках французского первенства 17 поединков, в которых он отдал три результативные передачи.