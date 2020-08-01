Англия

Габонский форвард в очередной раз вписал свое имя в историю.

На стадионе Уэмбли проходит финальный поединок Кубка Англии, в котором Арсеналу противостоит Челси в рамках лондонского дерби.

Нападающий "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг вывел свою команду на поле с капитанской повязкой, благодаря чему он установил уникальное достижение.

Габонский форвард стал первым африканским футболистом в истории, который начал финал Кубка Англии с первых минут с капитанской повязкой.

Напомним, что следить за событиями поединка Арсенал — Челси вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.