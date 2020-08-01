Англия

Дубль Пьера-Эмерика Обамеянга принес "канонирам" победу в финальном матче с Челси (2:1).

На Уэмбли состоялся очередной финал Кубка Англии, в котором встречались столичные Арсенал и Челси. Главные тренеры команд обошлись без больших сюрпризов при выборе стартовых составом, поэтому все внимание было приковано непосредственно к происходящему на поле.

Команды начали встречу на равных, по очереди проводя атаки, но с завершением не было проблем только у одной. "Пенсионеры" открыли счет на пятой минуте матча – Пулишич завершил классную комбинацию номинальных гостей, разобравшись с Мартинесом – 0:1. Сразу же после пропущенного гола Арсенал забрал мяч себе, но, несмотря на это, мог пропустить еще раз. Пулишич нанес прицельный удар по воротам из выгодной позиции, но в этот раз Мартинес вышел победителем из дуэли с американцем.

Со временем подопечные Микеля Артеты полностью забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. У Себапьоса была отличная возможность забить со штрафного, который он сам же заработал, но Дани пробил неудачно. Немного позднее Пепе распечатал ворота Кабальеро красивым ударом из-за пределов штрафной, но гол не был засчитан из-за офсайда, в который угодил Обамеянг. А уже через минуту "канониры" получили возможность забить правомерный гол – Аспиликуэта сбил Обамеянга в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Сам же пострадавший подошел к мячу и хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:1.

Сравняв счет, Арсенал не остановился на достигнутом, продолжив контролировать мяч. «Синие» же проводили редкие атаки, одна из которых могла завершиться взятием ворот, но Жоржиньо по ним не попал, пробив в касание после паса Маунта. Концовка первого тайма также прошла под диктовку команды Артеты. Номинальные хозяева заработали несколько опасных стандартов, но не смогли этим воспользоваться. "Красно-белые" так и не сумели дожать соперника до ухода на перерыв, так что команды отправились отдыхать при равном счете.

Уже на первых минутах второй половины встречи Челси оказался ощутимо обескровлен из-за травмы Пулишича, который потянул заднюю поверхность бедра. Начало второй 45-минутки проходило под диктовку Арсенала, который контролировал мяч, но не оказывал давление на чужую штрафную. В одном из эпизодов у Обамеянга была возможность отличиться, но его удар из пределов штрафной был накрыт Кристенсеном.

Со временем "синие" перехватили инициативу и надолго перебрались на чужую половину поля. Однако там им не удавалось вскрыть оборону соперника, не доходило даже до ударов по воротам. Надежда была на несколько заработанных угловых, но их подачи ни к чему не привели. Через некоторое время Арсенал вернул мяч себе и сразу же показал, как нужно атаковать. Обамеянг получил пас от Пепе, убрал Зума на замахе и легко разобрался с Кабальеро – 2:1.

После забитого гола номинальные хозяева продолжили владеть мячом. Вскоре их соперник остался в численном меньшинстве, что дало Арсеналу еще больше шансов на успех. Коваичи получил вторую желтую карточку за фол против Джаки. Далее "канониры" продолжали контролировать ход игры, ведя ее подальше от своих ворот. Ближе к окончанию встречи они все же отдали мяч во владение сопернику, который отчаянно пытался спастись. Но на чужой половине поля у них ничего не получалось. До завершения встречи им так и не удалось создать ни одного опасного момента. Арсенал уверенно довел матч до логического завершения, в итоге завоевав очередной, 14-й, Кубок Англии.

Арсенал - Челси 2:1

Голы: Обамеянг, 28 (с пенальти), 67 — Пулишич, 5

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис (Папастатопулос, 88), Тирни (Колашинац, 90+13) — Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Зума, Рюдигер (Хадсон-Одои, 79) — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, (Баркли, 78) Жиру (Абрахам, 78), Пулишич (Педро, 49)

Предупреждения: Себальос — Ковачич, Аспиликуэта, Маунт, Рюдигер, Баркли

Удаление: Ковачич, 73 (повторное предупреждение)