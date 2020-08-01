Англия

Стороны решили не продолжать сотрудничество по обоюдному согласию.

Борнмут на своем официальном сайте объявил об отставке Эдди Хау с поста главного тренера первой команды после того, как "вишни" понизились в классе и вылетели в Чемпионшип.

Руководство клуба и 42-летний специалист приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Эдди Хау является легендой Борнмута. Практически всю карьеру футболиста он провел в системе "вишен", а в качестве наставника англичанин руководил командой с 2008 по 2011 год и с 2012 по 2020 год.

Молодой тренер поблагодарил Борнмут за долгие годы совместного сотрудничества. Дальнейшие его планы на карьеру не уточняются.