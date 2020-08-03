Англия

В ближайшем будущем испанский голкипер должен покинуть Лондон.

Кепа Аррисабалага лишился доверия не только со стороны Фрэнка Лампарда, но и игроков, сообщает The Athletic.

По информации источника, наиболее вероятным продолжения карьеры для 25-летнего голкипера является Севилья. Челси находится в поисках вратаря на следующий сезон и не собирается удерживать Кепу.

Напомним, что невыразительная игра Аррисабалаги в матче 37-го тура против Ливерпуля (5:3) стоила ему места в стартовом составе на два заключительных поединка сезона, в том числе и на финал Кубка Англии против Арсенала (1:2).