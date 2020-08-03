Англия

Англичане намерены вернуть футболиста на Туманный Альбион.

Руководство Манчестер Юнайтед в ближайшее время сделает официальное предложение Боруссии Д продать вингера Джейдона Санчо, сообщает Николо Скира.

По данным источника, именно английский крайний полузащитник остается главной трансферной целью "манкунианцев" на грядущее межсезонье.

Отмечается, что Дортмунд готов продать футболиста тому клубу, который заплатит за него 120 миллионов евро. Сообщалось, что Юнайтед готов выложить 100.

К слову, Санчо стал самым продуктивным игроков в Бундеслиге прошедшего сезона.