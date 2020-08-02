Германия

Форварду Боруссии Д Джейдону Санчо хватало 67-ми минут на результативное действие.

Джейдон Санчо возглавил пятерку игроков, которым в сезоне-2019/20 в Бундеслиге требовалось на результативное действие менее 90 минут — подсчитал Kicker.

Вингеру Боруссии Д требовалось 67 минут на результативное действие: 2286 минут, 17 голов, 17 результативных передач.

Это на 4 минуты меньше, чем нужно было Роберту Левандовски из Баварии: 71 (2759, 34, 5).

Далее идут Тимо Вернер (РБ Лейпциг): 76 (2794, 28, 9), Томас Мюллер (Бавария): 78 (2256, 8, 21) и Марко Ройс (Боруссия Д): 88 (1945, 11, 6).

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед предлагал за Санчо 98 миллионов евро, но Боруссия Д требует 120 миллионов.