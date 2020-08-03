Англия

Португальский полузащитник Манчестер Юнайтед продолжает собирать индивидуальные награды.

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком июля в Премьер-лиге по версии болельщиков, сообщили "красные дьяволы" в Твиттере.

В июле Бруну сыграл шесть матчей в АПЛ. В них он забил три гола и сделал четыре результативных передачи.

Фернандеша уже признавали лучшим игроком Премьер-лиги в июне и в феврале. Примечательно, что перебрался в Манчестер Юнайтед лишь в январе этого года.

МЮ занял третье место в Премьер-лиге и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Также "красные дьяволы" продолжают борьбу в Лиге Европы. Пятого августа они сыграют против ЛАСКа. В первой встрече англичане победили на выезде со счетом 5:0.