Англия

"Вишни" находятся в поисках нового тренера.

Борнмут заинтересован в приглашении Джона Терри на должность нового главного тренера, сообщает издание The Times.

"Вишни" расстались с Эдди Хау после вылета из английской Премьер-лиги и теперь находятся в поисках нового тренера. Теперь руководство клуба хочет пригласить Терри, который работает в структуре Астон Виллы.

Борнмут планирует определиться с кандидатурой нового тренера до 17 августа, когда стартует подготовка к новому сезону. Ранее в сотрудничестве с командой были заинтересованы Крис Хьютон и Ли Джонсон.