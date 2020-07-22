Англия

Полузащитник Саутгемптона Пьер-Эмиль Хайбьерг сделал свой выбор.

Саутгемптон готов продать Пьера-Эмиля Хойбьерга в Эвертон, но сам футболист предпочитает работать под руководством Жозе Моуриньо — сообщает The Telegraph.

Тоттенхэм и Эвертон хотели бы видеть 24-летнего датчанина в своем составе. После того, как Эвертон предложил за Хойбьерга 18 миллионов фунтов, Саутгемптон назвал свою цену — 25 миллионов. "Ириски" готовы заплатить такую сумму, Тоттенхэм пока раздумывает.

Полузащитник национальной сборной Дании (33 матча, 3 гола) выступал за Баварию (25 матчей во всех турнирах, 0 голов), Аугсбург (16, 2), Шальке (30, 0) и Саутгемптон (134, 5).