Англия

Нидерландец вскоре присоединится к команде Хосепа Гвардиолы.

Центральный защитник Борнмута Натан Аке в ближайшее время должен стать вторым подписание Манчестер Сити в летнее межсезонье. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 25-летний нидерландец уже находится в Манчестере, и в течение следующих 24 часов он должен пройти медицинское обследование для завершения своего перехода в новый клуб.

Ожидается, что официально о трансфере Аке будет объявлено на этой неделе, а сумма перехода футболиста обойдется Ман Сити в 41 миллион фунтов.

Напомним, ранее "горожане" объявили о подписании вингера Валенсии Феррана Торреса, но кроме этого Хосеп Гвардиола намерен усилить состав еще пятью игроками (с учетом Натана Аке).