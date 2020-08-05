Англия

Воспитанник Челси продолжит карьеру на Этихад Стэдиум.

Центральный защитник Натан Аке перебрался из вылетевшего в Чемпионшип Борнмута в Манчестер Сити, сообщил официальный сайт "горожан". Контракт с игроком сборной Нидерландов рассчитан до лета 2025 года.

Сумма трансфера не разглашается. Sky Sports утверждал, что Сити заплатит 41 млн фунтов. Летом 2017 года Борнмут купил Аке у Челси за 22,8 млн евро.

В сезоне-2019/20 25-летний Аке провел 30 матчей за Борнмут, в которых забил два гола и сделал два ассиста.

Отметим, что Аке не может быть заявлен за Ман Сити в нынешней Лиге чемпионов. "Горожане" седьмого августа сразятся в ответном матче 1/8 финала с Реалом. На выезде они победили 2:1.

За день до этого Манчестер Сити пополнился вингером Валенсии Ферраном Торресом, который призван заменить в составе команды проданного в Баварию Лероя Сане.