Англия

Молодой игрок присоединился к "россонери".

Официальный сайт Милана объявил о подписании контракта с экс-защитником Лиона Пьером Калулу.

Известно, что 20-летний футболист присоединился к "россонери" на правах свободного агента. Отмечалось, что Милан выиграл борьбу за игрока у Баварии.

В текущем сезоне Калулу провел 16 поединков в юношеской Лиге УЕФА, отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в межсезонье "россонери" покинет полузащитник Джакомо Бонавентура, у которого завершился контракт с клубом.